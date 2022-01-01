Каталог компаний
Pinterest Зарплаты

Зарплата Pinterest варьируется от $55,210 общей компенсации в год для ИТ-специалист в нижнем диапазоне до $1,154,000 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Pinterest. Последнее обновление: 8/26/2025

$160K

Инженер-программист
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Инженер машинного обучения

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Специалист по данным
L3 $205K
L4 $242K
L5 $360K
L6 $447K
Менеджер по разработке ПО
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

Продуктовый менеджер
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Продуктовый дизайнер
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

UX-дизайнер

Продажи
Median $204K

Менеджер аккаунта

Технический менеджер программ
Median $265K
Бизнес-аналитик
Median $163K
Аналитик данных
Median $300K
Финансовый аналитик
Median $152K
Менеджер проектов
Median $156K
UX-исследователь
Median $275K
Бизнес-операции
Median $213K
Менеджер по работе с данными
Median $525K
Маркетинг
Median $261K
Менеджер программ
Median $174K
Управление персоналом
Median $160K
Бухгалтер
$715K

Технический бухгалтер

Менеджер бизнес-операций
$176K
Развитие бизнеса
$157K
Руководитель аппарата
$211K
Корпоративное развитие
$896K
Обслуживание клиентов
$56.5K
Графический дизайнер
$196K
ИТ-специалист
$55.2K
Юридический отдел
$117K
Маркетинговые операции
$214K
Менеджер по партнерству
$91.6K
Менеджер продуктового дизайна
$249K
Рекрутер
$76.2K
Инженер по продажам
$219K
Общее вознаграждение
$283K
Венчурный капиталист
$159K
График вестинга

50%

ГОД 1

33%

ГОД 2

17%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Pinterest RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 50% переходит в собственность в 1st-ГОД (12.50% ежеквартально)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.25% ежеквартально)

  • 17% переходит в собственность в 3rd-ГОД (4.25% ежеквартально)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Pinterest RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Pinterest RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Pinterest — Менеджер по разработке ПО at the M18 level с годовой общей компенсацией $1,154,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Pinterest составляет $248,750.

