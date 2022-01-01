Snap Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Snap варьируется от $61,215 общей компенсации в год для Доверие и безопасность в нижнем диапазоне до $1,472,985 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Snap. Последнее обновление: 9/6/2025

$160K

Инженер-программист
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Инженер машинного обучения

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Сетевой инженер

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер производственных систем

Инженер по безопасности ПО

Инженер виртуальной реальности

Научный сотрудник

Специалист по данным
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Продуктовый менеджер
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

Менеджер по разработке ПО
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Технический менеджер программ
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Продажи
Median $235K

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер аккаунта

Продуктовый дизайнер
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

UX-дизайнер

Рекрутер
L3 $146K
L4 $162K

Технический рекрутер

Маркетинг
L3 $182K
L4 $251K

Менеджер по продуктовому маркетингу

Менеджер программ
Median $260K
Бухгалтер
Median $150K

Технический бухгалтер

ИТ-специалист
Median $165K
Инженер-механик
Median $352K
Бизнес-аналитик
$90.5K
Развитие бизнеса
$304K
Операции обслуживания клиентов
$79.9K
Аналитик данных
$144K
Менеджер по работе с данными
$302K
Финансовый аналитик
$234K
Инженер-аппаратчик
$144K
Юридический отдел
$120K
Консультант по управлению
$377K
Маркетинговые операции
$176K
Инженер-оптик
$527K
Менеджер по партнерству
$643K
Менеджер продуктового дизайна
$570K
Менеджер проектов
$98K
Аналитик кибербезопасности
$159K
Доверие и безопасность
$61.2K
График вестинга

100%

ГОД 1

Тип акций
RSU

В Snap RSUs подлежат 1-летнему графику вестинга:

  • 100% переходит в собственность в 1st-ГОД (8.33% ежемесячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Snap RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (2.77% ежемесячно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.77% ежемесячно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.77% ежемесячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Snap RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ГОД 1

33%

ГОД 2

13%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Snap RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 54% переходит в собственность в 1st-ГОД (4.50% ежемесячно)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.75% ежемесячно)

  • 13% переходит в собственность в 3rd-ГОД (1.08% ежемесячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Snap — Менеджер по разработке ПО at the L8 level с годовой общей компенсацией $1,472,985. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Snap составляет $302,575.

