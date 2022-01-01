Coinbase Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Coinbase варьируется от $69,345 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $1,186,000 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Coinbase. Последнее обновление: 9/5/2025

$160K

Инженер-программист
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Фронтенд-разработчик

Инженер машинного обучения

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер производственных систем

Крипто-инженер

Продуктовый менеджер
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Продуктовый дизайнер
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Дизайнер взаимодействия

UX-дизайнер

Специалист по данным
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Технический менеджер программ
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Менеджер по разработке ПО
M6 $560K
M7 $772K
Аналитик кибербезопасности
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Управление персоналом
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Маркетинг
IC5 $200K
IC6 $270K

Менеджер по продуктовому маркетингу

Менеджер программ
IC4 $163K
IC5 $193K
Менеджер проектов
IC5 $213K
IC6 $346K
Финансовый аналитик
Median $214K
Аналитик данных
Median $175K
Развитие бизнеса
Median $477K
Юридический отдел
Median $526K
ИТ-специалист
Median $240K
Менеджер по работе с данными
Median $380K
Административный помощник
$143K
Бизнес-операции
$200K
Бизнес-аналитик
$263K
Обслуживание клиентов
$69.3K
Операции обслуживания клиентов
$135K
Успех клиентов
$352K
Консультант по управлению
$335K
Маркетинговые операции
$550K
Рекрутер
$228K
Продажи
$213K
Архитектор решений
$219K

Архитектор данных

Cloud Security Architect

UX-исследователь
Median $262K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

100%

ГОД 1

Тип акций
RSU

В Coinbase RSUs подлежат 1-летнему графику вестинга:

  • 100% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежеквартально)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Coinbase RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Coinbase — Инженер-программист at the IC8 level с годовой общей компенсацией $1,186,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Coinbase составляет $268,745.

