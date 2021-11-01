Uplift Salarii

Director de Companii
Salariul de la Uplift variază de la $83,200 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $228,850 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Uplift. Ultima actualizare: 11/16/2025

Inginer Software
Median $83.2K
Specialist în Știința Datelor
$92.5K
Manager Inginerie Software
$229K

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Uplift este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $228,850. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Uplift este $92,535.

