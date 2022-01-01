Director de Companii
NEXT Trucking
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

NEXT Trucking Salarii

Salariul de la NEXT Trucking variază de la $100,500 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $180,000 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la NEXT Trucking. Ultima actualizare: 9/9/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Manager de Produs
Median $180K
Analist de Afaceri
$101K
Designer de Produs
$162K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Inginer Software
$164K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

The highest paying role reported at NEXT Trucking is Manager de Produs with a yearly total compensation of $180,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at NEXT Trucking is $162,938.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru NEXT Trucking

Companii Similare

  • Postmates
  • Transfix
  • Collective Health
  • Deliverr
  • FLEXE
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse