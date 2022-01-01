Upgrade Salarii

Salariul de la Upgrade variază de la $54,880 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $211,050 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Upgrade . Ultima actualizare: 11/16/2025