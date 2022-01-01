Upgrade Salarii

Director de Companii
Salariul de la Upgrade variază de la $54,880 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $211,050 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Upgrade. Ultima actualizare: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
Median $143K
Manager de Produs
Median $207K
Specialist în Știința Datelor
Median $116K

Analist de Afaceri
$54.9K
Analist de Date
$90.5K
Analist Financiar
$88.2K
Resurse Umane
$79.7K
Designer de Produs
$129K
Recrutor
$95.6K
Manager Inginerie Software
$211K
Nu găsești titlul tău?

Nu găsești titlul tău?


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Upgrade, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Upgrade, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Upgrade este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $211,050. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Upgrade este $105,800.

Alte Resurse