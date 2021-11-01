Travelers Salarii

Salariul de la Travelers variază de la $51,299 în compensație totală pe an pentru un Analist Financiar la nivelul inferior până la $281,585 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Travelers . Ultima actualizare: 10/27/2025