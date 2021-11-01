Director de Companii
Travelers
Travelers Salarii

Salariul de la Travelers variază de la $51,299 în compensație totală pe an pentru un Analist Financiar la nivelul inferior până la $281,585 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Travelers. Ultima actualizare: 10/27/2025

Inginer Software
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Date

Inginer Software Producție

Data Scientist
Median $135K
Actuar
Median $143K

Manager de Produs
Median $163K
Manager de Proiect
Median $155K
Subscriptor
Median $121K
Vânzări
Median $132K
Designer de Produs
Median $96K
Contabil
$86.6K
Analist de Afaceri
$86.9K
Servicii Clienți
$84K
Operațiuni Servicii Clienți
$64.3K
Analist de Date
$95.5K
Manager Data Science
$179K
Analist Financiar
$51.3K
Inginer Geolog
$79.6K
Designer Grafic
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Manager Inginerie Software
$282K
Arhitect de Soluții
$261K

Data Architect

Manager Program Tehnic
$129K
Capitalist de Risc
$98.5K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Travelers este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $281,585. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Travelers este $129,350.

