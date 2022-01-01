Director de Companii
CoStar Group
CoStar Group Salarii

Salariul de la CoStar Group variază de la $60,000 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $241,200 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la CoStar Group. Ultima actualizare: 10/13/2025

$160K

Inginer Software
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Rețele

Inginer DevOps

Data Scientist
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Designer de Produs
Median $105K

Designer UX

Manager de Produs
Median $130K
Servicii Clienți
Median $60K
Marketing
Median $82K
Analist de Afaceri
$197K
Dezvoltare Afaceri
$134K
Analist de Date
$144K
Analist Financiar
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Operațiuni Marketing
$61.6K
Vânzări
$149K
Manager Inginerie Software
Median $230K
Manager Program Tehnic
$241K
Capitalist de Risc
$114K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La CoStar Group, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

Întrebări frecvente

El puesto con mayor remuneración reportado en CoStar Group es Manager Program Tehnic at the Common Range Average level con una compensación total anual de $241,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CoStar Group es $132,000.

