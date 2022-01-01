Progressive Salarii

Director de Companii
Salariul de la Progressive variază de la $43,215 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $206,000 pentru un Specialist în Știința Datelor la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Progressive. Ultima actualizare: 11/28/2025

Inginer Software
Associate Application Developer $91.6K
Application Developer $107K
Senior Application Developer $134K
Lead Application Developer $166K

Inginer Software Full-Stack

Analist de Date
Median $80K
Specialist în Știința Datelor
Senior Data Scientist $140K
Lead Data Scientist $206K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Tehnolog Informații (IT)
Median $140K
Analist de Afaceri
Median $100K
Lichidator de Daune
$69.3K
Servicii Clienți
Median $54.5K
Marketing
$167K
Vânzări
$43.2K
Manager Inginerie Software
$138K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Progressive este Specialist în Știința Datelor at the Lead Data Scientist level cu o compensație totală anuală de $206,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Progressive este $120,363.

