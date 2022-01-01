Director de Companii
Morgan Stanley
Morgan Stanley Salarii

Salariul de la Morgan Stanley variază de la $21,750 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $399,990 pentru un Inginer Hardware la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Morgan Stanley. Ultima actualizare: 10/17/2025

Inginer Software
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Inginer Date

Bancher de Investiții
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
Analist de Afaceri
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Data Scientist
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

Cercetător Cantitativ

Analist Financiar
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
Manager de Produs
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
Manager Inginerie Software
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
Manager de Proiect
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
Operațiuni de Afaceri
Median $66.8K
Manager Program Tehnic
Median $191K
Contabil
Median $115K

Technical Accountant

Vânzări
Median $150K
Arhitect de Soluții
Median $265K

Data Architect

Resurse Umane
Median $160K
Juridic
Median $187K
Capitalist de Risc
Median $120K

Asociat

Analist

Marketing
Median $120K
Asistent Administrativ
$99.5K
Manager Operațiuni de Afaceri
$296K
Dezvoltare Afaceri
$92.5K
Servicii Clienți
$50.1K
Succes Client
$49.2K
Analist de Date
$58.6K
Inginer Hardware
$400K
Consultant în Management
Median $60K
Operațiuni Marketing
$63.5K
Manager Design de Produs
$129K
Manager de Program
$196K
Recrutor
$161K
Afaceri Reglementare
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
Cercetător UX
$99.5K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Morgan Stanley este Inginer Hardware at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $399,990. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Morgan Stanley este $128,175.

