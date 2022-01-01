Director de Companii
NCR
NCR Salarii

Salariul de la NCR variază de la $15,650 în compensație totală pe an pentru un Information Technologist (IT) in India la nivelul inferior până la $284,220 pentru un Consultant în Management in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la NCR. Ultima actualizare: 10/11/2025

Inginer Software
Grade 9 $93.7K
Grade 10 $121K
Grade 11 $126K
Grade 12 $150K
Grade 13 $169K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Designer de Produs
Grade 9 $93.5K
Grade 10 $115K
Grade 11 $140K

Designer UX

Manager de Proiect
Median $113K

Data Scientist
Median $115K
Contabil
$128K
Analist de Afaceri
$74.6K
Servicii Clienți
$24.1K
Analist de Date
$75.2K
Analist Financiar
$91.5K
Inginer Hardware
$67.6K
Information Technologist (IT)
$15.6K
Consultant în Management
$284K
Marketing
$59.7K
Inginer Mecanic
$49.2K
Manager Design de Produs
$119K
Manager de Produs
$16.8K
Vânzări
$59.7K
Manager Inginerie Software
$71K
Arhitect de Soluții
$96.3K
Întrebări frecvente

The highest paying role reported at NCR is Consultant în Management at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $284,220. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at NCR is $93,676.

