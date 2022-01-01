NCR Salarii

Salariul de la NCR variază de la $15,650 în compensație totală pe an pentru un Information Technologist (IT) in India la nivelul inferior până la $284,220 pentru un Consultant în Management in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la NCR . Ultima actualizare: 10/11/2025