Pachetul median de compensație pentru Manager de Proiect in Israel la NCR totalizează ₪396K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la NCR. Ultima actualizare: 9/25/2025

Pachetul Median
company icon
NCR
Project Manager
Raanana, HM, Israel
Total pe an
₪396K
Nivel
11
Salariu de bază
₪375K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪20.5K
Ani în companie
10 Ani
Ani experiență
10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la NCR?

₪562K

Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Proiect la NCR in Israel ajunge la o compensație totală anuală de ₪430,911. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la NCR pentru rolul de Manager de Proiect in Israel este ₪383,528.

