ISG Salarii

Salariul de la ISG variază de la $30,055 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $97,147 pentru un Consultant în Management la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ISG. Ultima actualizare: 11/22/2025

Analist de Afaceri
$83.5K
Consultant în Management
$97.1K
Manager de Produs
$75.4K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Inginer Software
$30.1K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la ISG este Consultant în Management at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $97,147. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ISG este $79,460.

