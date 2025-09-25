Director de Companii
NCR
NCR Inginer Software Salarii

Compensația pentru Inginer Software in United States la NCR variază de la $93.4K pe year pentru Grade 9 la $169K pe year pentru Grade 13. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $100K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la NCR. Ultima actualizare: 9/25/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Grade 9
Software Engineer I(Nivel de intrare)
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
Software Engineer II
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
Software Engineer III
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
Software Engineer IV
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Care sunt nivelurile de carieră la NCR?

Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Întrebări frecvente

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Inginer Software på NCR in United States ligger på en årlig total ersättning på $169,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på NCR för Inginer Software rollen in United States är $100,000.

Alte Resurse