Compensația pentru Inginer Software in United States la NCR variază de la $93.4K pe year pentru Grade 9 la $169K pe year pentru Grade 13. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $100K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la NCR. Ultima actualizare: 9/25/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
