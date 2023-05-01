Monarch Tractor Salarii

Salariul de la Monarch Tractor variază de la $125,625 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $260,295 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Monarch Tractor . Ultima actualizare: 9/16/2025