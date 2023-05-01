Directorul Companiilor
Metro
Metro Salarii

Intervalul salarial Metro variază de la $13,746 în compensație totală anuală pentru Vânzări la capătul de jos la $143,715 pentru Operațiuni de Marketing la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Metro. Ultima actualizare: 8/9/2025

$160K

Asistent Administrativ
$39.8K
Specialist în Științe de Date
$64.4K
Operațiuni de Marketing
$144K

Designer de Produs
$74.1K
Manager de Produs
$115K
Manager de Proiect
$16.4K
Vânzări
$13.7K
Inginer de Software
$60.3K
Arhitect de Soluții
$105K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Metro este Operațiuni de Marketing at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $143,715. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Metro este $64,405.

