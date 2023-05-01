Directorul Companiilor
Metro
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania
Cele mai bune perspective
  • Contribuie cu ceva unic despre Metro care ar putea fi util pentru alții (ex. sfaturi interviu, alegerea echipelor, cultură unică, etc.).
    • Despre

    Metro Inc. is a Canadian company that operates as a retailer, franchisor, distributor, and manufacturer in the food and pharmaceutical sectors. It operates supermarkets and discount stores under various banners, including Metro, Metro Plus, Super C, Marché Richelieu, Marché Ami, Première Moisson, Les 5 Saisons, Food Basics, Adonis, and Premiere Moisson, as well as drugstores primarily under the Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy, and Food Basics Pharmacy banners. The company also manufactures generic drugs and provides online grocery shopping services.

    metro.ca
    Site web
    1947
    Anul înființării
    95,000
    Număr de Angajați
    $10B+
    Venituri estimate
    Sediu

    Primește Salarii Verificate în Inbox-ul tău

    Abonează-te la oferte verificate.Vei primi defalcarea detaliilor compensației prin e-mail. Află Mai Multe

    Acest site este protejat de reCAPTCHA și se aplică Politica de Confidențialitate și Termenii și Condițiile Google.

    Joburi Recomandate

      Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Metro

    Companii Asoc

    • Amazon
    • Uber
    • LinkedIn
    • Airbnb
    • Google
    • Vezi toate companiile ➜

    Alte Resurse