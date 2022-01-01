Kaseya Salarii

Salariul de la Kaseya variază de la $40,778 în compensație totală pe an pentru un Arhitect de Soluții la nivelul inferior până la $105,440 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Kaseya . Ultima actualizare: 9/15/2025