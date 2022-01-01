Kaseya Salarii

Director de Companii
Salariul de la Kaseya variază de la $40,778 în compensație totală pe an pentru un Arhitect de Soluții la nivelul inferior până la $105,440 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Kaseya. Ultima actualizare: 9/15/2025

$160K

Inginer Software
Software Engineer 2 $68.1K
Senior Software Engineer $77.4K

Inginer Software Full-Stack

Vânzări
Median $80K

Manager Cont

Manager de Produs
Median $105K

Servicii Clienți
$42.2K
Resurse Umane
$88.2K
Consultant în Management
$96.6K
Designer de Produs
$95.5K
Manager de Proiect
$71.6K
Manager Inginerie Software
$78.3K
Arhitect de Soluții
$40.8K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Kaseya este Manager de Produs cu o compensație totală anuală de $105,440. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Kaseya este $78,290.

