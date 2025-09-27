Director de Companii
Kaseya
Kaseya Manager Inginerie Software Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Inginerie Software in Poland la Kaseya variază de la PLN 244K la PLN 346K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Kaseya. Ultima actualizare: 9/27/2025

Compensația Totală Medie

PLN 276K - PLN 314K
Poland
PLN 244KPLN 276KPLN 314KPLN 346K
Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Kaseya in Poland ajunge la o compensație totală anuală de PLN 346,181. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Kaseya pentru rolul de Manager Inginerie Software in Poland este PLN 243,500.

