Compensația pentru Vânzări in United States la Kaseya totalizează $136K pe year pentru Senior Sales. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $80K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Kaseya. Ultima actualizare: 9/27/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Sales 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales
$96.3K
$90K
$0
$6.3K
Staff Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
