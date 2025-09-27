Director de Companii
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

Kaseya Inginer Software Salarii

Compensația pentru Inginer Software in Poland la Kaseya variază de la PLN 255K pe year pentru Software Engineer 2 la PLN 291K pe year pentru Senior Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Poland totalizează PLN 265K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Kaseya. Ultima actualizare: 9/27/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Software Engineer 1
(Nivel de intrare)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 603K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Care sunt nivelurile de carieră la Kaseya?

Funcții incluse

Inginer Software Full-Stack

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Kaseya in Poland ajunge la o compensație totală anuală de PLN 327,642. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Kaseya pentru rolul de Inginer Software in Poland este PLN 274,918.

