Directorul Companiilor
Ansys
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Ansys Salarii

Intervalul salarial Ansys variază de la $22,287 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $190,000 pentru Inginer de Hardware la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Ansys. Ultima actualizare: 8/21/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
Inginer Mecanic
P2 $110K
P3 $164K
Inginer de Hardware
Median $190K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Servicii pentru Clienți
$63.4K
Inginer Electrician
$174K
Tehnolog IT
$131K
Marketing
$124K
Operațiuni de Marketing
$113K
Inginer Optic
$62.3K
Manager de Produs
$131K
Manager de Proiect
$179K
Recrutor
$107K
Vânzări
$133K
Inginer de Vânzări
$39.3K
Manager de Program Tehnic
$123K
Redactor Tehnic
$87.1K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

33%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

Tip Acțiune
RSU

La Ansys, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33% se dobândește în 1st-AN (33.00% anual)

  • 33% se dobândește în 2nd-AN (33.00% anual)

  • 33% se dobândește în 3rd-AN (33.00% anual)

Ai o întrebare? Întreabă comunitatea.

Vizitează comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajații din diverse companii, să primești sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitează Acum!

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Ansys este Inginer de Hardware cu o compensație totală anuală de $190,000. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ansys este $111,360.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Ansys

Companii Asoc

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • RealPage
  • Northrop Grumman
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse