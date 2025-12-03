Compensația pentru Recrutor in United States la Ansys totalizează $99K pe year pentru P2. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ansys. Ultima actualizare: 12/3/2025
Compensația Totală Medie
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
33%
AN 1
33%
AN 2
33%
AN 3
La Ansys, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33% se dobândește în 1st-AN (33.00% anual)
33% se dobândește în 2nd-AN (33.00% anual)
33% se dobândește în 3rd-AN (33.00% anual)
