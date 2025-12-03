Director de Companii
Ansys
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager de Produs

  • Toate salariile Manager de Produs

Ansys Manager de Produs Salarii

Pachetul median de compensație pentru Manager de Produs in Canada la Ansys totalizează CA$122K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ansys. Ultima actualizare: 12/3/2025

Pachetul Median
company icon
Ansys
Senior Product Manager
Waterloo, ON, Canada
Total pe an
$88K
Nivel
P3
Salariu de bază
$86.5K
Stock (/yr)
$1.5K
Bonus
$0
Ani în companie
0-1 Ani
Ani experiență
2-4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Ansys?
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

33%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Ansys, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33% se dobândește în 1st-AN (33.00% anual)

  • 33% se dobândește în 2nd-AN (33.00% anual)

  • 33% se dobândește în 3rd-AN (33.00% anual)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager de Produs oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Ansys in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$129,878. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ansys pentru rolul de Manager de Produs in Canada este CA$120,370.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Ansys

Companii Similare

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • RealPage
  • Northrop Grumman
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ansys/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.