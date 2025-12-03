Director de Companii
Ansys
Compensația totală medie pentru Servicii Clienți in Taiwan la Ansys variază de la NT$2.19M la NT$3.07M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ansys. Ultima actualizare: 12/3/2025

Compensația Totală Medie

$77.4K - $90.1K
Taiwan
Interval Comun
Interval Posibil
$71.6K$77.4K$90.1K$100K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

33%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Ansys, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33% se dobândește în 1st-AN (33.00% anual)

  • 33% se dobândește în 2nd-AN (33.00% anual)

  • 33% se dobândește în 3rd-AN (33.00% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Servicii Clienți la Ansys in Taiwan ajunge la o compensație totală anuală de NT$3,066,370. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ansys pentru rolul de Servicii Clienți in Taiwan este NT$2,190,265.

