Travelers Salários

O salário da Travelers varia de $51,299 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro na extremidade inferior a $281,585 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Travelers. Última atualização: 10/27/2025

Engenheiro de Software
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Cientista de Dados
Median $135K
Actuário
Median $143K

Gestor de Produto
Median $163K
Gestor de Projecto
Median $155K
Subscritor
Median $121K
Vendas
Median $132K
Designer de Produto
Median $96K
Contabilista
$86.6K
Analista de Negócio
$86.9K
Atendimento ao Cliente
$84K
Operações de Atendimento ao Cliente
$64.3K
Analista de Dados
$95.5K
Gestor de Ciência de Dados
$179K
Analista Financeiro
$51.3K
Engenheiro Geológico
$79.6K
Designer Gráfico
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Gestor de Engenharia de Software
$282K
Arquitecto de Soluções
$261K

Data Architect

Gestor de Programa Técnico
$129K
Capitalista de Risco
$98.5K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Travelers é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $281,585. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Travelers é $129,350.

