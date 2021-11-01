Travelers Salários

O salário da Travelers varia de $51,299 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro na extremidade inferior a $281,585 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Travelers . Última atualização: 10/27/2025