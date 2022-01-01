CoStar Group Salários

O salário da CoStar Group varia de $60,000 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $241,200 para um Gestor de Programa Técnico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da CoStar Group . Última atualização: 10/13/2025