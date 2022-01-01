Diretório de Empresas
CoStar Group Salários

O salário da CoStar Group varia de $60,000 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $241,200 para um Gestor de Programa Técnico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da CoStar Group. Última atualização: 10/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro DevOps

Cientista de Dados
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Designer de Produto
Median $105K

Designer UX

Gestor de Produto
Median $130K
Atendimento ao Cliente
Median $60K
Marketing
Median $82K
Analista de Negócio
$197K
Desenvolvimento de Negócio
$134K
Analista de Dados
$144K
Analista Financeiro
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Operações de Marketing
$61.6K
Vendas
$149K
Gestor de Engenharia de Software
Median $230K
Gestor de Programa Técnico
$241K
Capitalista de Risco
$114K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na CoStar Group, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na CoStar Group é Gestor de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $241,200. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CoStar Group é $132,000.

Outros Recursos