Morgan Stanley Salários

O salário da Morgan Stanley varia de $21,750 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $399,990 para um Engenheiro de Hardware na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Morgan Stanley. Última atualização: 10/17/2025

Engenheiro de Software
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Dados

Banker de Investimento
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
Analista de Negócio
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Cientista de Dados
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

Investigador Quantitativo

Analista Financeiro
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
Gestor de Produto
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
Gestor de Engenharia de Software
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
Gestor de Projecto
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
Operações de Negócio
Median $66.8K
Gestor de Programa Técnico
Median $191K
Contabilista
Median $115K

Technical Accountant

Vendas
Median $150K
Arquitecto de Soluções
Median $265K

Data Architect

Recursos Humanos
Median $160K
Jurídico
Median $187K
Capitalista de Risco
Median $120K

Associado

Analista

Marketing
Median $120K
Assistente Administrativo
$99.5K
Gestor de Operações de Negócio
$296K
Desenvolvimento de Negócio
$92.5K
Atendimento ao Cliente
$50.1K
Sucesso do Cliente
$49.2K
Analista de Dados
$58.6K
Engenheiro de Hardware
$400K
Consultor de Gestão
Median $60K
Operações de Marketing
$63.5K
Gestor de Design de Produto
$129K
Gestor de Programa
$196K
Recrutador
$161K
Assuntos Regulamentares
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
Investigador de UX
$99.5K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Morgan Stanley é Engenheiro de Hardware at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $399,990. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Morgan Stanley é $128,175.

