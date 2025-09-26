Diretório de Empresas
GovTech
GovTech Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Singapore mediano de Engenheiro de Software na GovTech totaliza SGD 122K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da GovTech. Última atualização: 9/26/2025

Pacote Mediano
company icon
GovTech
AI Engineer
Singapore, SG, Singapore
Total por ano
SGD 122K
Nível
II
Base
SGD 102K
Stock (/yr)
SGD 0
Bónus
SGD 20.2K
Anos na empresa
4 Anos
Anos exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na GovTech?

SGD 211K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Engenheiro DevOps

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at GovTech in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 179,587. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GovTech for the Engenheiro de Software role in Singapore is SGD 105,221.

