Roblox Salários

A faixa salarial da Roblox varia de $19,386 em remuneração total por ano para um Designer Gráfico no limite inferior a $1,200,556 para um Engenheiro de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Roblox. Última atualização: 8/19/2025
Engenheiro de Aprendizagem Automática
Engenheiro de Software Backend
Engenheiro de Software Full-Stack
Engenheiro de Redes
Engenheiro de Garantia de Qualidade (QA)
Engenheiro de Software de Produção
Engenheiro de Software de Segurança
Engenheiro de Fiabilidade de Site
Engenheiro de Software de Jogos de Vídeo
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.
33%
ANO 1
33%
ANO 2
33%
ANO 3
Na Roblox, as RSUs estão sujeitas a um plano de aquisição de 3 anos:
33% adquire em 1st-ANO (8.25% trimestral)
33% adquire em 2nd-ANO (8.25% trimestral)
33% adquire em 3rd-ANO (8.25% trimestral)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Roblox, as RSUs estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:
25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire em 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire em 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire em 4th-ANO (2.08% mensal)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
Visite a comunidade do Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e mais.