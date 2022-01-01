Roblox Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Roblox varia de $19,386 em remuneração total por ano para um Designer Gráfico no limite inferior a $1,200,556 para um Engenheiro de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Roblox. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Engenheiro de Aprendizagem Automática

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Software de Segurança

Engenheiro de Fiabilidade de Site

Engenheiro de Software de Jogos de Vídeo

Gestor de Produto
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Recrutador
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Recrutador Técnico

Designer de Produto
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

Designer de Experiência do Utilizador

Cientista de Dados
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Gestor de Engenharia de Software
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Analista Financeiro
Median $185K
Marketing
Median $260K
Assistente Administrativo
$141K
Analista de Negócios
$161K
Gestor de Ciência de Dados
$564K
Designer Gráfico
$19.4K
Recursos Humanos
$281K
Tecnólogo de Informação (TI)
$275K
Gestor de Design de Produto
$467K
Gestor de Programa
$296K
Analista de Cibersegurança
$318K
Gestor de Programa Técnico
$274K
Escritor Técnico
$191K
Confiança e Segurança
$228K
Capitalista de Risco
$653K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Plano de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Roblox, as RSUs estão sujeitas a um plano de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire em 1st-ANO (8.25% trimestral)

  • 33% adquire em 2nd-ANO (8.25% trimestral)

  • 33% adquire em 3rd-ANO (8.25% trimestral)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Roblox é Engenheiro de Software at the TD1 level com uma remuneração total anual de $1,200,556. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Roblox é $332,693.

Outros Recursos