Diretório de Empresas
Coinbase
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Coinbase Salários

O salário da Coinbase varia de $69,345 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $1,186,000 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Coinbase. Última atualização: 9/5/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Criptografia

Gestor de Produto
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Designer de Produto
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Designer de Interação

Designer UX

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Cientista de Dados
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Gestor de Programa Técnico
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Gestor de Engenharia de Software
M6 $560K
M7 $772K
Analista de Cibersegurança
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Recursos Humanos
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Marketing
IC5 $200K
IC6 $270K

Gestor de Marketing de Produto

Gestor de Programa
IC4 $163K
IC5 $193K
Gestor de Projecto
IC5 $213K
IC6 $346K
Analista Financeiro
Median $214K
Analista de Dados
Median $175K
Desenvolvimento de Negócio
Median $477K
Jurídico
Median $526K
Tecnólogo de Informação (TI)
Median $240K
Gestor de Ciência de Dados
Median $380K
Assistente Administrativo
$143K
Operações de Negócio
$200K
Analista de Negócio
$263K
Atendimento ao Cliente
$69.3K
Operações de Atendimento ao Cliente
$135K
Sucesso do Cliente
$352K
Consultor de Gestão
$335K
Operações de Marketing
$550K
Recrutador
$228K
Vendas
$213K
Arquitecto de Soluções
$219K

Arquiteto de Dados

Cloud Security Architect

Investigador de UX
Median $262K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

100%

ANO 1

Tipo de Ações
RSU

Na Coinbase, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:

  • 100% adquire-se no 1st-ANO (25.00% trimestral)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Coinbase, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

Tens alguma questão? Pergunta à comunidade.

Visita a comunidade Levels.fyi para interagires com funcionários de diferentes empresas, obteres dicas de carreira e muito mais.

Visita Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Coinbase é Engenheiro de Software at the IC8 level com uma remuneração total anual de $1,186,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Coinbase é $268,745.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Coinbase

Empresas Relacionadas

  • Zillow
  • Upstart
  • SoFi
  • Compass
  • LendingClub
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos