GovTech Salários

O salário da GovTech varia de $8,514 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $163,213 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da GovTech . Última atualização: 9/8/2025