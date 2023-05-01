Diretório de Empresas
GovTech Salários

O salário da GovTech varia de $8,514 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $163,213 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da GovTech. Última atualização: 9/8/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $95.1K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Engenheiro DevOps

Gestor de Produto
Median $105K
Cientista de Dados
Median $100K

Designer de Produto
Median $73.2K

Designer UX

Analista de Negócio
Median $76.9K
Gestor de Projecto
Median $110K
Gestor de Engenharia de Software
Median $163K
Analista de Dados
$8.5K
Recursos Humanos
$82.1K
Gestor de Programa
$117K
Analista de Cibersegurança
$69.6K
Arquitecto de Soluções
$103K

Arquiteto de Dados

Gestor de Programa Técnico
$74.6K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na GovTech é Gestor de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $163,213. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na GovTech é $95,115.

Outros Recursos