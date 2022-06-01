Diretório de Empresas
Thrive Global
Thrive Global Salários

O salário da Thrive Global varia de $126,500 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $418,000 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Thrive Global. Última atualização: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Designer de Produto
Median $127K

Designer UX

Engenheiro de Software
Median $204K
Gerente de Produto
Median $418K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Analista de Negócios
$129K
Gerente de Ciência de Dados
$214K
Gerente de Design de Produto
$259K
Recrutador
$219K
Gerente de Engenharia de Software
$206K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Thrive Global é Gerente de Produto com uma remuneração total anual de $418,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Thrive Global é $209,863.

