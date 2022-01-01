Rally Health Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Rally Health varia de $89,445 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $321,300 para um Cientista de Dados na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Rally Health. Última atualização: 8/20/2025

$160K

Cientista de Dados
$321K
Recursos Humanos
$89.4K
Designer de Produto
Median $153K

Gerente de Produto
Median $210K
Recrutador
$156K
Gerente de Engenharia de Software
Median $305K
Gerente de Programa Técnico
$219K
Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Rally Health, as Options estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (12.50% semestral)

  • 25% veste no 2nd-ANO (12.50% semestral)

  • 25% veste no 3rd-ANO (12.50% semestral)

  • 25% veste no 4th-ANO (12.50% semestral)

Perguntas Frequentes

