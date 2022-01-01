Diretório de Empresas
Hinge Health
Hinge Health Salários

O salário da Hinge Health varia de $48,540 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $353,225 para Gerente de Design de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Hinge Health. Última atualização: 9/5/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $175K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Engenharia de Software
Median $240K
Gerente de Produto
Median $232K

Operações de Negócio
$142K
Gerente de Operações de Negócio
$147K
Analista de Negócios
$124K
Desenvolvimento Corporativo
$271K
Analista de Dados
$133K
Cientista de Dados
$271K
Analista Financeiro
$234K
Designer Industrial
$261K
Tecnólogo da Informação (TI)
$75K
Marketing
$118K
Operações de Marketing
$158K
Designer de Produto
$48.5K
Gerente de Design de Produto
$353K
Gerente de Projeto
$116K
Pesquisador de UX
$207K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Hinge Health, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

Outros Recursos