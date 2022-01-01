Blink Health Salários

Diretório de Empresas
O salário da Blink Health varia de $35,529 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $504,161 para Gerente de Ciência de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Blink Health. Última atualização: 10/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Engenheiro de Software Backend

Gerente de Produto
Median $235K
Analista de Negócios
$189K

Gerente de Ciência de Dados
$504K
Cientista de Dados
Median $150K
Designer de Produto
Median $165K
Gerente de Engenharia de Software
Median $275K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Blink Health, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Blink Health é Gerente de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $504,161. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Blink Health é $177,025.

Outros Recursos