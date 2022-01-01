HealthifyMe Salários

O salário da HealthifyMe varia de $30,469 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $201,000 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da HealthifyMe . Última atualização: 10/20/2025