HealthifyMe Salários

O salário da HealthifyMe varia de $30,469 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $201,000 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da HealthifyMe. Última atualização: 10/20/2025

Engenheiro de Software
Median $47.9K

Engenheiro de Software Backend

Analista de Negócios
$73.9K
Cientista de Dados
$30.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gerente de Produto
$201K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na HealthifyMe é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na HealthifyMe é $60,920.

