Diretório de Empresas
ThoughtSpot
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

ThoughtSpot Salários

O salário da ThoughtSpot varia de $12,271 em remuneração total por ano para Recrutador na faixa mais baixa a $326,625 para Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ThoughtSpot. Última atualização: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Marketing
Median $148K
Analista de Negócios
$213K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Desenvolvimento Corporativo
$159K
Cientista de Dados
$133K
Tecnólogo da Informação (TI)
$49.8K
Designer de Produto
$30.9K
Gerente de Produto
$110K
Recrutador
$12.3K
Vendas
$327K
Analista de Cibersegurança
$107K
Gerente de Engenharia de Software
$152K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na ThoughtSpot, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na ThoughtSpot é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $326,625. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ThoughtSpot é $108,845.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para ThoughtSpot

Empresas Relacionadas

  • Infoblox
  • GridPoint
  • ZOLL Data Systems
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos