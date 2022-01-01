Diretório de Empresas
Proofpoint
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Proofpoint Salários

O salário da Proofpoint varia de $72,436 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $543,150 para Marketing na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Proofpoint. Última atualização: 9/17/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Contador
Median $134K
Gerente de Ciência de Dados
Median $420K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Gerente de Produto
Median $225K
Gerente de Engenharia de Software
Median $394K
Vendas
Median $142K
Analista de Negócios
$79.6K
Cientista de Dados
$72.4K
Analista Financeiro
$112K
Recursos Humanos
$169K
Tecnólogo da Informação (TI)
$265K
Marketing
$543K
Designer de Produto
$134K
Recrutador
$154K
Analista de Cibersegurança
$127K
Gerente de Programa Técnico
$186K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Proofpoint, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)

Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Proofpoint é Marketing at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $543,150. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Proofpoint é $169,150.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Proofpoint

Empresas Relacionadas

  • Automox
  • FireEye
  • HackerOne
  • InfluxData
  • Amobee
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos