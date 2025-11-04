Diretório de Empresas
A remuneração total média de Vendas in United States na ThoughtSpot varia de $270K a $384K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ThoughtSpot. Última atualização: 11/4/2025

Remuneração Total Média

$306K - $348K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$270K$306K$348K$384K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na ThoughtSpot, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Vendas na ThoughtSpot in United States é uma remuneração total anual de $383,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ThoughtSpot para a função de Vendas in United States é $269,750.

