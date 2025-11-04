Diretório de Empresas
ThoughtSpot
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Marketing

  • Todos os Salários de Marketing

ThoughtSpot Marketing Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Marketing na ThoughtSpot totaliza $148K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ThoughtSpot. Última atualização: 11/4/2025

Pacote Mediano
company icon
ThoughtSpot
Product Marketing Manager
Seattle, WA
Total por ano
$148K
Nível
Junior
Salário base
$125K
Stock (/yr)
$23K
Bônus
$0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na ThoughtSpot?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na ThoughtSpot, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Marketing ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Marketing na ThoughtSpot in United States é uma remuneração total anual de $227,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ThoughtSpot para a função de Marketing in United States é $125,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para ThoughtSpot

Empresas Relacionadas

  • Infoblox
  • GridPoint
  • ZOLL Data Systems
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos