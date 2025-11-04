Diretório de Empresas
ThoughtSpot
ThoughtSpot Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in India na ThoughtSpot varia de ₹3.42M por year para MTS 2 a ₹11.92M por year para Staff Engineer. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹5.33M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ThoughtSpot. Última atualização: 11/4/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
MTS 2
(Nível Iniciante)
₹3.42M
₹2.34M
₹827K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.92M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.82M
₹6.11M
₹2.71M
₹0
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na ThoughtSpot, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na ThoughtSpot in India é uma remuneração total anual de ₹11,916,537. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ThoughtSpot para a função de Engenheiro de Software in India é ₹5,145,639.

