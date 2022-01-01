StockX Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w StockX wynosi od $85,570 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $472,625 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników StockX. Ostatnia aktualizacja: 10/15/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W StockX, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)
