StockX Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w StockX wynosi od $85,570 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $472,625 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników StockX. Ostatnia aktualizacja: 10/15/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $174K
Menedżer Produktu
Median $165K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $230K

Analityk Danych
$473K
Marketing
$106K
Projektant Produktu
$85.6K
Menedżer Programu Technicznego
$169K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W StockX, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w StockX jest Analityk Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $472,625. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w StockX wynosi $169,150.

Inne zasoby