Drizly Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Drizly waha się od $132,660 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Naukowiec danych na dolnym końcu do $351,750 dla Kierownik nauki o danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Drizly. Ostatnia aktualizacja: 8/18/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $170K
Menedżer produktu
Median $225K
Kierownik inżynierii oprogramowania
Median $261K

Kierownik nauki o danych
$352K
Naukowiec danych
$133K
Operacje marketingowe
$246K
Projektant produktu
$162K
Sprzedaż
$234K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Drizly to Kierownik nauki o danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $351,750. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Drizly wynosi $229,413.

