Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States w StockX wynosi $230K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w StockX. Ostatnia aktualizacja: 10/31/2025

Mediana Pakietu
company icon
StockX
Senior Software Engineering Manager
Detroit, MI
Łącznie rocznie
$230K
Poziom
Senior Software Engineering Manager
Podstawa
$200K
Stock (/yr)
$0
Premia
$30K
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
12 Lata
Jakie są poziomy kariery w StockX?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W StockX, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w StockX in United States wynosi rocznie $505,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w StockX dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States wynosi $210,000.

Inne zasoby