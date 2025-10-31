Katalog firm
StockX
StockX Projektant Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Projektant Produktu in United States w StockX wynosi od $73.1K do $102K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w StockX. Ostatnia aktualizacja: 10/31/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$79.1K - $92K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$73.1K$79.1K$92K$102K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W StockX, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w StockX in United States wynosi rocznie $102,340. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w StockX dla stanowiska Projektant Produktu in United States wynosi $73,100.

