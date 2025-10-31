Katalog firm
StockX
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Marketing

  • Wszystkie pensje Marketing

StockX Marketing Pensje

Średnia całkowita rekompensata Marketing in United States w StockX wynosi od $86.1K do $125K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w StockX. Ostatnia aktualizacja: 10/31/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$97.7K - $113K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$86.1K$97.7K$113K$125K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 2 więcej Marketing zgłoszeń w StockX aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W StockX, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Marketing oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Marketing w StockX in United States wynosi rocznie $124,950. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w StockX dla stanowiska Marketing in United States wynosi $86,100.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla StockX

Powiązane firmy

  • Drizly
  • The Mom Project
  • HomeLight
  • Thumbtack
  • OfferUp
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby