SAP Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w SAP wynosi od $23,270 całkowitej rekompensaty rocznie dla Copywriter in India na dolnym końcu do $487,550 dla Menedżer Operacji Biznesowych in Germany na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników SAP. Ostatnia aktualizacja: 11/15/2025

Inżynier Oprogramowania
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Inżynier Oprogramowania Frontend

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Inżynier DevOps

Inżynier AI

Projektant Produktu
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

Projektant UX

Sprzedaż
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Dyrektor Klienta

Analityk Danych
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Menedżer Produktu
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Marketing
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Architekt Rozwiązań
T3 $46K
T4 $74.9K

Architekt Danych

Architekt Chmury

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $78.4K
Konsultant Zarządzania
Median $82.5K
Menedżer Projektu
Median $143K
Sukces Klienta
Median $128K
Menedżer Programów Technicznych
Median $120K
Zasoby Ludzkie
Median $57.7K
Inżynier Sprzedaży
Median $114K
Analityk Biznesowy
Median $74.9K
Specjalista Technologii Informacyjnych (IT)
Median $82.8K
Księgowy
$39.1K
Asystent Administracyjny
$74.5K
Operacje Biznesowe
$162K
Menedżer Operacji Biznesowych
$488K
Rozwój Biznesu
$40.9K
Szef Sztabu
$160K
Copywriter
$23.3K
Obsługa Klienta
$76.5K
Operacje Obsługi Klienta
$53.8K
Analityk Danych
$110K
Menedżer Analityki Danych
$238K
Menedżer Obiektów
$80K
Projektant Graficzny
$104K
Inżynier Sprzętu
$136K
Prawny
$271K
Menedżer Projektowania Produktu
$296K
Menedżer Programu
$128K
Rekruter
$199K
Operacje Przychodów
$95.2K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$81.1K
Całkowite Wynagrodzenia
$83.3K
Badacz UX
$95.3K
Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka
$121K
Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.4%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W SAP, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.4% uprawnia w 3rd-ROK (33.40% rocznie)

20%

ROK 1

40%

ROK 2

40%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W SAP, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 20% uprawnia w 1st-ROK (20.00% rocznie)

  • 40% uprawnia w 2nd-ROK (40.00% rocznie)

  • 40% uprawnia w 3rd-ROK (40.00% rocznie)

33%

ROK 1

33%

ROK 2

34%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W SAP, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33% uprawnia w 1st-ROK (8.25% kwartalnie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (8.25% kwartalnie)

  • 34% uprawnia w 3rd-ROK (8.50% kwartalnie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w SAP jest Menedżer Operacji Biznesowych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $487,550. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w SAP wynosi $114,363.

Inne zasoby