SAP Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w SAP wynosi od $23,270 całkowitej rekompensaty rocznie dla Copywriter in India na dolnym końcu do $487,550 dla Menedżer Operacji Biznesowych in Germany na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników SAP. Ostatnia aktualizacja: 11/15/2025
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.4%
ROK 3
W SAP, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)
33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)
33.4% uprawnia w 3rd-ROK (33.40% rocznie)
20%
ROK 1
40%
ROK 2
40%
ROK 3
W SAP, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
20% uprawnia w 1st-ROK (20.00% rocznie)
40% uprawnia w 2nd-ROK (40.00% rocznie)
40% uprawnia w 3rd-ROK (40.00% rocznie)
33%
ROK 1
33%
ROK 2
34%
ROK 3
W SAP, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33% uprawnia w 1st-ROK (8.25% kwartalnie)
33% uprawnia w 2nd-ROK (8.25% kwartalnie)
34% uprawnia w 3rd-ROK (8.50% kwartalnie)
