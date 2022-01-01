Katalog firm
Citrix Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Citrix wynosi od $25,125 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $224,420 dla Menedżer Projektowania Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Citrix. Ostatnia aktualizacja: 10/17/2025

Inżynier Oprogramowania
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Sieci

Menedżer Produktu
Median $220K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $88.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Marketing
Median $182K
Architekt Rozwiązań
Median $123K

Cloud Architect

Analityk Biznesowy
$121K
Obsługa Klienta
$25.1K
Sukces Klienta
$63.6K
Analityk Danych
$25.3K
Menedżer Analityki Danych
$94.4K
Analityk Danych
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Konsultant Zarządzania
$189K
Operacje Marketingowe
$111K
Projektant Produktu
$180K
Menedżer Projektowania Produktu
$224K
Menedżer Programu
$148K
Inżynier Sprzedaży
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Menedżer Programu Technicznego
$79.2K
Redaktor Techniczny
$28.2K
Harmonogram Uprawnień

33.33%

ROK 1

33.33%

ROK 2

33.33%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Citrix, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.33% uprawnia w 1st-ROK (33.33% rocznie)

  • 33.33% uprawnia w 2nd-ROK (33.33% rocznie)

  • 33.33% uprawnia w 3rd-ROK (33.33% rocznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Citrix jest Menedżer Projektowania Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $224,420. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Citrix wynosi $102,458.

