Citrix Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Citrix wynosi od $25,125 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $224,420 dla Menedżer Projektowania Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Citrix. Ostatnia aktualizacja: 10/17/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
33.33%
ROK 1
33.33%
ROK 2
33.33%
ROK 3
W Citrix, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33.33% uprawnia w 1st-ROK (33.33% rocznie)
33.33% uprawnia w 2nd-ROK (33.33% rocznie)
33.33% uprawnia w 3rd-ROK (33.33% rocznie)
