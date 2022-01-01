Selskapsoversikt
Roblox
Roblox Lønninger

Robloxs lønnsområde varierer fra $19,386 i total kompensasjon årlig for Grafisk designer i nedre ende til $1,200,556 for Programvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Roblox. Sist oppdatert: 8/19/2025

$160K

Programvareingeniør
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Maskinlæringsingeniør

Backend programvareingeniør

Full-stack programvareingeniør

Nettverksingeniør

Kvalitetssikrings (QA) programvareingeniør

Produksjon programvareingeniør

Sikkerhets programvareingeniør

Pålitelighetsingeniør

Videospill programvareingeniør

Produktsjef
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Rekrutterer
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Teknisk rekrutterer

Produktdesigner
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

UX-designer

Dataanalytiker
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Programvareingeniørsjef
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Finansanalytiker
Median $185K
Markedsføring
Median $260K
Administrativ assistent
$141K
Forretningsanalytiker
$161K
Datavitensskapssjef
$564K
Grafisk designer
$19.4K
Personal
$281K
IT-teknolog
$275K
Produktdesignsjef
$467K
Programsjef
$296K
Cybersikkerhetsanalytiker
$318K
Teknisk programsjef
$274K
Teknisk forfatter
$191K
Tillit og sikkerhet
$228K
Venturekapitalist
$653K
Vestingplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Roblox er RSUs underlagt en 3-års vestingplan:

  • 33% opptjenes i 1st-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 33% opptjenes i 3rd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Roblox er RSUs underlagt en 4-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Roblox er Programvareingeniør at the TD1 level med en årlig total kompensasjon på $1,200,556. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Roblox er $332,693.

